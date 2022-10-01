5 أطعمة يجب تجنبها قد تصيبك بالتسمم الغذائي.. أبرزها السوشى

كتبت إيناس البنا

الجيمع خلال مراحل حياتهم قد يصابون بالتسمم الغذائي، هذا الإحساس المفاجئ يسبب اضطراب المعدة الذي يصاحبه الغثيان والقيء، يمكن أن يساهم التسمم في حدوث مشاكل طويلة الأمد في القناة الهضمية وحتى متلازمة القولون العصبي المعدية (متلازمة القولون المتهيّج).

ولكن عندما يتعلق الأمر بهذه الحالة التي يمكن أن تسبب ضيقًا شديدًا في الجهاز الهضمي، فإن الطعام هو السبب الجذري والطعام هو العلاج، وبما أن الوقاية تعتبر دائمًا أفضل من العلاج ، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها بأي ثمن لتفادي هذه الحالة في المقام الأول وفقا لموقع " onlymyhealth"

البرجر الجاهز:



اللحم البقري ، الذي يستخدم غالبًا في البرجر، مصنوع من اللحم المفروم الذي يحتمل أن يحتوي على بكتيريا من الخارج ويمكن خلطه داخل الفطيرة، هذا النوع من اللحوم الحمراء يختلف عن شرائح اللحم، وكإجراء وقائي ، يُنصح باختيار اللحم البقري المتوسط ​​الحجم بدلاً من ذلك.

السوشي:



السوشي هو بالفعل أحد أصح الأطعمة الموجودة، ومع ذلك ، فإن السوشي المخفض هو مساهم رئيسي في التسمم الغذائي، يتم تجميد معظم الأسماك المستخدمة في هذا الطبق لقتل البكتيريا والطفيليات بمجرد تحضير الطبق، ومع ذلك، هذا لا يعمل إلا إذا أكل المرء الطبق في نفس اليوم.

المحار:



ترتبط المأكولات البحرية الشعبية بحياة جنسية صحية - ومع ذلك ، نظرًا لكونها مغذيات مرشحة، فمن المحتمل أن تلتقط كل شيء في الماء ، حتى البكتيريا، لذلك، فإن تناولها بلا مبالاة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

براعم الفاصوليا:



نعم ، يمكن أن تساهم المسرات النباتية أيضًا في التسمم الغذائي، تزرع براعم الفاصوليا في ظروف دافئة وتؤكل بشكل عام غير مطبوخة، وهذا ما يجعله مسببًا للتسمم الغذائي على الرغم من كونه طعامًا خارقًا مرتبطًا بالعديد من الفوائد الصحية.

السلطة:



السلطات ، وخاصة المعبأة مسبقًا، غير صحية للغاية ويمكن أن تكون مساهمات في التسمم الغذائي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن 22 % من حالات التسمم الغذائي كانت بسبب السلطات.