10 سنوات سجنا لمتهم بتهديد فتاة وابتزازها على "الواتس آب" بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم" خ.س.ع" بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ف.ح"، وذلك بنشر صور لها وابتزازها على الواتس اب مقابل دفع 500 ألف جنيه له بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور خاصة بها وافشاء سرها وابتزازها مقابل دفع 500 ألف جنيه له، وكشفت التحريات أن المتهم تمكن من الحصول على الصور الخاصة بالمجنى عليها من تليفونها المحمول دون علمها ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.