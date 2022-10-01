اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 10:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر يتفقد عددا من معاهد القاهرة للاطمئنان على انتظام الدراسة

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:36 ص
وكيل الأزهر يتفقد عددا من معاهد القاهرة للاطمئنان على انتظام الدراسة وكيل الأزهر يتفقد عددا من معاهد القاهرة
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معهد طلعت الإعدادي بنين النموذجي بمدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام العمل.
 
وهنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وكافة المسئولين عن العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا الطلاب بضرورة بذل الجهد والحرص على تحصيل العلوم، حيث إنه هو الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لوطننا وأمتنا والإنسانية. 
 
وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر بجميع مسئوليه - وفي مقدمتهم - فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، يولون العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية اهتماما بالغًا، وأنهم حريصون كل الحرص على بذل قصارى جهدهم في حل التحديات التي يتعرض لها الطلاب أو المعلمون، ويتابعون بحرص بالغ التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسي في قطاع المعاهد، من تهيئة المعاهد ونظافتها في كافة المحافظات، والعمل على توفير الأماكن الخاصة بالطلاب وتوفير الكتب الدراسية، وغيرها من الأدوات التي تعمل على توفير جو مناسب للتعليم سواء للطلاب أو المعلمين.
 
كما دعا وكيل الأزهر الطلاب والمعلمين، وجميع المسئولين عن تسيير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، إلى الإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق تعليم أزهري متميز، يحقق تقدمًا وتطورًا للمتعلمين، ويكسبهم المهارات والمعارف المتنوعة، ويراعي ميولهم وقدراتهم، ويحقق رضا أولياء أمورهم، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عامًا مليئًا بالعلم النافع والخير والتقدم لأزهرنا الشريف ووطننا الغالي.
 
من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استعداد قطاع المعاهد والإدارات المركزية التابعة له بمقره وبدواوين المناطق بجميع المحافظات، وكل العاملين بها، والعاملين بالإدارات التعليمية، من شيوخ المعاهد وجميع العاملين، وعلى رأسهم جميعًا المعلم فهو صاحب الرسالة التي لا يعلم قدرها إلا العلماء.
 
 

المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

بدايه الدراسة

بدء الدراسة

التعليم الازهرى

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

انطلاق العام الدراسى الجديد وسط أجواء احتفالية.. رضا حجازى يتفقد سير الدراسة بمدارس دمياط ويوجه القيادات بمتابعة المدارس.. التعليم: انتظام الدراسة فى 60 ألف مدرسة غدا الأحد.. وتسليم الكتب للطلاب

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:27 ص

جرس الدراسة ضرب.. عودة التلاميذ إلى المدارس

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:11 ص

بدء الدراسة جزئيا في عدد من المدارس بالفيوم.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:30 ص

انتشار شرطى بمحيط المدارس فى أول يوم للدراسة لخلق أجواء آمنة للطلاب

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:30 ص

توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الدراسة بالغربية.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة