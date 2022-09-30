وكيل الأزهر يهنئ الطلاب بالعام الدراسى متمنيًا لهم التوفيق

كتب لؤى على

تقدم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الازهر الشريف، بالتهنئة لجميع الطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد ، قائلا فى تهنئته: أتقدم بخالص التهنئة إلى أبنائي وبناتي طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأدعو الله أن يجعله عامًا سعيدًا، وأن يعينهم على تحصيل العلوم، وأن يكلل جهودهم بالتوفيق والسداد والنجاح.

كما أشدُّ على أيدي زملائي من المعلمين والمعلمات وأعضاء العملية التعليمية كل في مكانه؛ لمضاعفة الجهد وتحقيق رسالة أزهرنا الشريف في بناء أجيال قادرة على رسم مستقبل وطننا وأمتنا والإنسانية.