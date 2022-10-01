وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يلتقيان وفد اتحاد إذاعات الدول الإسلامية.. صور

رحب المحافظ، بالوزير والوفد المرافق له، واستعرض أبرز المعالم السياحية التي تميز مدن المحافظة، إضافة إلى استعراض أبرز مقومات المحافظة في مختلف المدن، وأبرز ما تتميز به كل مدينة، كما استعرض أبرز المشروعات التي جرت في المحافظة لخدمة المواطنين، وأبرزها مشروعات الصحة والتعليم والإسكان، وبدائل العشوائيات، إضافة إلى الإشارة إلى المخطط الاستراتيجي الجديد للغردقة الذي يجري بتوجيه من القيادة السياسية، ودعم من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم التوصل إلى حلول عامة بخصوص مدينة الحرفيين بالتنسيق مع وزير الأوقاف، لافتاً إلى أن ما يجري على أرض المحافظة جزء من عملية التنمية الشاملة على أرض مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قدم سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد البنداري، خلال اللقاء عرض شامل لمخطط التطوير، إضافة إلى استعراض أبرز المشروعات التي جرى افتتاحها الفترة الأخيرة في مدن المحافظة السبعة، وركز خلال العرض على تطوير المجازر، وجهود تطوير الطرق، إضافة إلى استعراض جهود مواجهة السيول، واستغلال مياه الأمطار الغزيرة بالاستفادة منها في الزراعة.

في نهاية اللقاء، وجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر إلى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وإلى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، نظراً لجهود التطوير الكبيرة التي جرت على أرض المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يذكر أن الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف لوفد إتحاد إذاعات الدول الإسلامية، عنوانها ( أسس التعايش السلمي)، ومنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بهدف ترسيخ معاني الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، وعرض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، ونظمت وزارة الأوقاف على هامش الدورة التدريبية زيارة للوفد إلى مدينة الغردقة لتعريف الضيوف بالمعالم الحضارية والسياحية لمصر، كما سيتم عقد دورة تدريبية تثقيفية لأئمة البحر الأحمر.