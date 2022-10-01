مصرع 3 شباب بينهم شقيقان فى تصادم دراجتين بمدخل قرية الأقالتة غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على مدخل طريق قرية الأقالتة بالبر الغربي، مما أسفر عن مصرع 3 شباب بينهم شقيقان، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى حورس التخصصى بأرمنت التابع لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على مدخل طريق قرية الأقالتة بالبر الغربي، مما أسفر عن مصرع 3 شباب بينهم شقيقان نتيجة السرعة الزائدة خلال المرور على الطريق، وعلى الفور تم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى حورس التخصصى بأرمنت والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر شهدت مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأخشاب على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 2 من ركابها بكدمات وجروح، وتم على الفور نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث لانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأخشاب على الطريق الصحراوى بمدينة إسنا، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "عبد العزيز.ع.م" 45 سنة مقيم فى سوهاج ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات، و"محمد.أ.م" 22 سنة مقيم بسوهاج مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم على الفور نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.