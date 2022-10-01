"مستقبل التعمير والتنمية".. المشروعات الزراعية بالوادى الجديد "إنفوجراف"

كتبت ـ أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، تحت عنوان: " الوادي الجديد ".. مستقبل التعمير والتنمية والاستثمار الأخضر، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي، في 3 أكتوبر من كل عام تزامناً مع ذكرى وصول أول قافلة للتعمير والإستصلاح إلى المحافظة عام 1959 حث إنطلقت شرارة البدء للعمل بكل قوة وإصرار لتعمير الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة.

وتعتبر محافظة الوادي الجديد إحدى محافظات مصر الحدودية، والتي تقع في جنوب غرب الجمهورية، وأكبر محافظات مصر من حيث المساحة، حيث تبلغ إجمالي مساحتها حوالي 440 ألف كم2 ، وعدد السكان بها حوالي: 262 ألف نسمة، كما تعد من أهم محافظات مصر الواعدة بالاستثمار في المجالات المختلفة وعلى رأسها الاستثمار الزراعي، والسياحي، والصناعي، نظراً لمساحتها الشاسعة وتوافر الموارد الطبيعية بها.

و تضم المحافظة 5 مراكز وهى: الداخلة – الخارجة – الفرافرة – باريس – بلاط، كما تنتشر في أنحائها العديد من المناطق الأثرية التي تمثل مختلف العصور التاريخية، وتعتبر من المزارات الهامة ومنها: "جبانة البجوات، معبد هيبس، معبد الناضورة، معبد الغويطة، معبد الزيان، معبد دوش" معبد بربيعة، آثار البشندي، مصاطب، بلاط الفرعونية، قرية القصر الإسلامية، مقابر المزوقة، معبد دير الحجر"، كما تشتهر المحافظة ايضا بإنتاجها الزراعي المتميز وخاصة من محاصيل القمح - المانجو – التفاح – البرسيم الحجازي – والنباتات العطرية.

ووفقا للإنفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المنزرع: 618 ألف فدان، كما يتنوع بها الإنتاج النباتي، والذي يشمل من المحاصيل الحقلية: القمح – الشعير – الفول البلدي – البرسيم – البصل – البنجر- الفول السوداني – الذرة – القطن – عباد الشمس – اللب – السمسم – الفول الصويا – العلف – الدخن.

- محاصيل الخضر: الطماطم – البطاطس – الثوم – قرع العسل – الجرجير – الكوسة – البسلة – الكرنب – القرنبيط – البطاطا – الجزر – الخيار –– الشمام – البطيخ – الباميه – الملوخية – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب، ومن محاصيل الفاكهة: الموالح – العنب – المانجو – الموز – التين – الجوافة – الرمان – المشمش – الكمثري – التفاح – الخوخ – الزيتون – اللوز – التوت – النبق – نخيل البلح، فضلا عن النباتات الطبية والعطريةومنها: شيح بابونج – حبة البركة – النعناع الشبت – البقدونس – الكمون – البردقوش.

كما يضم الإنتاج الحيواني بالمحافظة، حوالي 111 ألف رأس ماشية، و الإنتاج الداجني حوالي 120 مزرعة، تبلغ اجمالي طافتها الفعلية حوالي: 3.4 مليون طائر ، فضلا عن انه يوجد بها حوالي 155 منحل للعسل، تنتج حوالي 99 ألف طن إجمالي إنتاج العسل.

وفيما يتعلق بالثروة السمكية بالمحافظة، تم إنشاء 15 مزرعة للاستزراع السمكي لتوفير الأسماك الطازجة لأبناء المحافظة، ومن أشهر الأسماك: البلطي – المبروكه – البوري.

وأوضح الانفوجراف ان القطاع الزراعي بالمحافظة يضم:57 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، محطة بحوث الصحراء، محطة البحوث والتجارب الزراعية.

كما يوجد بمحافظة الوادي الجديد، العديد من المشروعات الزراعية القومية العملاقة، ومنها: مشروع إقامة منحل بالمنطقة الصناعية بالوادى الجديد، والذي يجرى حاليا الإنتهاء من انشاءه على مساحة ٦٦٠٠م، والذي يستهدف إستقدام سلالات النحل مع حلول فصل الربيع، ذلك فضلا عن مشروع زراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا، والذي يضم أكبر مشتل جوجوبا بالشرق الأوسط، حيث تنتج أحد أغلى الزيوت الطبية والحيوية في العالم والذي يدخل في العديد من الصناعات الهامة، ومنها إنتاج زيوت محركات الطائرات.

وتشمل المشروعات بالمحافظة ايضا: مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة، والذي يقام المشروع على مساحة 180 فدانا، ويشمل: صوب زراعية منزرعة بمحاصيل: التوت – الخضروات - النخيل، فضلا عن معامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز، ومزرعة نخيل، وثلاجات حفظ التمور بطاقة إستيعابية تصل لـ 2000 طن، كذلك مشروع استزراع سمكي، اضافة الى مشروع إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، والتي يتم تنفيذها حاليا على مساحة ٤٠ ألف فدان، حيث تستهدف زراعة 2.5 مليون نخلة لأصناف مطلوبة فى الخارج ولها قيمة سعرية مرتفعة، ومن المقرر إنشاء عدد من محطات التعبئة في مناطق الإنتاج وإنشاء مصانع لتصنيع تمور .

وضمن المشروعات ايضا، مشروع استصلاح وزراعة 21 ألف فدان بالفرافرة، والذي يأتي ضمن المشروع القومي لإستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية الكاملة للمشروع، تزرع بالمحاصيل المختلفة، حيث تشمل 16 ألف فدان ري محوري + 5 آلاف ري بالتنقيط.