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محافظ الوادى الجديد يعتمد خرائط المخطط التفصيلى لمدينة الفرافرة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:48 م
محافظ الوادى الجديد يعتمد خرائط المخطط التفصيلى لمدينة الفرافرة محافظ الوادي الجديد يعتمد خرائط المخطط التفصيلي لمدينة الفرافرة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، خرائط المخطط التفصيلى لمدينة الفرافرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية فى إطار خطة الدولة لإقامة مناطق مخططة والقضاء على البناء العشوائى، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن اعتماد المخطط يسهم فى تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، ووضع مخططات مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاستثمارية، موجهًا الشكر لإدارة التخطيط العمرانى لسرعة الانتهاء من المخطط بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.


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