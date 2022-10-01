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مدن جامعة عين شمس تبدأ اليوم استقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبى

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:00 ص
مدن جامعة عين شمس تبدأ اليوم استقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبى جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تبدأ المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم السبت، توقيع الكشف الطبى على الطلاب الذين تم قبولهم بالمدن الجامعية ، وذلك بالمدينة طلبة بالعباسية ( للطلبة ) وبالمدينة الرئيسية بمصر الجديدة ( للطالبات). 
 
ويبدأ الكشف الطبي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، ولن يسمح بدخول أي طالب أو طالبة بعد الساعة الرابعة عصرا تحت أي ظرف، و لن يسمح لأى طالب أو طالبة ممن وصلت إليهم رسائل القبول بالتسكين إلا بعد إجراء الكشف الطبي .
 
وناشدت جامعة عين شمس الطلاب المقبولين سرعة التوجه للمدينة لاستكمال إجراءات القبول واجراء الكشف الطبى خلال هذا الأسبوع ، لافته إلى أن أخر موعد لقبول اوراق الطلاب الخميس المقبل.
 
وحددت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة للعام الجامعي 2023/2022.
 
وأشارت قطاع المدن الجامعية إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد سحب الملف لمن يتم قبوله للإقامة بالمدن تتمثل فى صورة من شهادة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للوالد أو ولي الأمر .
 
كما تشمل الأوراق المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن، وإيصال مرافق حديث ( كهرباء أو تليفون أو غاز على نفس العنوان المدون بالرقم القومي، وعدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.
 
وبالنسبة لطلبة الفرق الإعدادية والأولى بالإضافة إلى ما سبق يتم تقديم الأوراق التالية : صورة بطاقة الترشيح أو كارنيه الكلية، صورة من شهادة الثانوية العامة.
 
وناشد قطاع المدن جميع الطلبة والطالبات ضرورة عمل فيزا بأي بنك لسداد المصروفات الشهرية عن طريقها، و على الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا سرعة تلقي اللقاح قبل التقدم للمدن حيث لن يسمح بالإقامة إلا من يثبت تلقيه اللقاح.

 


جامعه عين شمس

عين شمس

المدن الجامعية

مدن جامعه عين شمس



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