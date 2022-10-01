اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشهد يوم حصاد الأرز بالقرى.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:13 م
محافظ كفر الشيخ يشهد يوم حصاد الأرز بالقرى.. صور محافظ كفر الشيخ يشهد يوم حصاد الأرز بالقرى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، يوم حصاد الأرز بقرية نصره التابعة لمركز كفر الشيخ، لأراضي مزروعة بطريقة الشتل الآلي وهي احدى طرق ترشيد المياه حيث أن هذه الطريقة توفر كمية من المياه تصل لألف متر مكعب للفدان، وتوفر كمية من التقاوي تصل من 40 ل 45 %.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بنشر الأصناف عالية الانتاج بكافة المحاصيل حتى يؤدي لزيادة الانتاج، موجها بضرورة توريد الحصة التي قررتها الدولة وهي طن للفدان وتمنى انتاجية وفيرة لمزارعي الأرز.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتور حاتم رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والدكتور اسماعيل ابو زيد، رئيس قسم بحوث الأرز بسخا، والدكتور ابراهيم قاسم مدير عام الإرشاد وعدد من المهندسين الزراعيين وعدد من مزارعي الأرز.

حصاد الارز بكفر الشيخ بقرية نصرة
حصاد الارز بكفر الشيخ بقرية نصرة

 

حصاد الارز بكفر الشيخ
حصاد الارز بكفر الشيخ

 

متابعة اعمال حصاد الارز
متابعة اعمال حصاد الارز

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد يوم حصاد الارز
محافظ كفر الشيخ يتفقد يوم حصاد الارز

 

جانب من اعمال الحصاد
جانب من اعمال الحصاد

 

 


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