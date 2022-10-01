اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 11:59 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير خليج نعمة بشرم الشيخ..صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:56 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير خليج نعمة بشرم الشيخ..صور جانب من الجولة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، العمل بتطوير مشاية خليج نعمة بشرم الشيخ، يرافقه اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية لأمن جنوب سيناء بتفقد العمل بتطوير مشاية خليج نعمة بشرم الشيخ.
 
 اشار المحافظ ان العمل يشمل توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية الوحدة بخليج نعمه و أعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات في إطار التطوير الشامل.
 
شدد المحافظ علي مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال المطلوبة قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.
 
جولة المحافظ
جولة المحافظ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

جانب أخر من الجولة
جانب أخر من الجولة

اعمال تطوير خليج نعمه
اعمال تطوير خليج نعمه

جوله المحافظ
جوله المحافظ

المحافظ يتفقد خليج نعمه
المحافظ يتفقد خليج نعمه

المحافظ ومدير الامن
المحافظ ومدير الامن

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محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

مدير أمن جنوب سيناء

جولات تفقدية

استعدادات مؤتمر تغير المناخ

منطقة خليج نعمة

مدينة شرم الشيخ

الهوية البصرية



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