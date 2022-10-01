محافظ بني سويف يطمئن على سير العملية التعليمية داخل 124 مدرسة.. صور

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023 ، والذي انطلق"اليوم السبت " في 124 مدرسة (ابتدائي وإعدادي وثانوي والتي تعمل بنظام الفترتين" صباحي ومسائي") على مستوى المحافظة ، فيما تنتظم الدراسة " غداً الأحد" بكامل طاقتها في أكثر من 1200 مدرسة ، والتي تستقبل ما يقارب الــ 800طالباً وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام والفني.

جاء ذلك خلال متابعته،مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذمحمد عبد التواب،لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة مع بداية العام الدراسي الجديد،حيث شدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية،موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

حيث لفت وكيل الوزارة ، إلى تفقده "اليوم" لسير العملية التعليمية بعدد من المدارس بإدارة تعليم بني سويف، وفي وحضور الأستاذ أحمد عزت مدير الإدارة وبعض قيادات المديرية ، لمتابعة تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس ، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية من خلال تسيير الأوتوبيس الطائر الذي يجوب كافة الإدارات التعليمية للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه الدراسة.

وخلال الزيارة شدد "عبد التواب" على استمرار نظافة المدارس وتطهير دورات المياه حرصاً على سلامة الطلاب ، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب وتنفيذ ما ورد من تعليمات وقرارات وزارية في هذا الشأن ،و توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالاشراف اليومي مع بداية اليوم الدراسي وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة خلال الفسحة وحتى مغادرة جميع الطلاب المدرسة نهاية اليوم.

كما أكد وكيل التعليم على أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والإلتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والتوعية بالمشروعات القومية وحياة كريمة والتوعية بأخطار التغيرات المناخية وآثارها على البيئة، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين إلى جانب عدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة والتأكد من شخصية الزائرين والمترددين على المدرسة.



مدارس بنى وسف



وكيل التربية والتعليم داخل الفصول (2)



وكيل التربية والتعليم داخل الفصول