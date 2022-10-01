محافظ بني سويف: إزالة 413 حالة تعد خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ20

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات والتي جرى تنفيذها في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة" وصل إلى 413 حالة تعد، بواقع (227 حالة على مساحة 38ألف و290متراً،و186 حالة تعد على مساحة 7أفدنة و8 قراريط أرض زراعية)،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلتين الأولى والثانية "اللتين جرى تنفيذهما خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين " إلى 874 حالة تعد منها (570 حالة بناء على مساحة تزيد عن 73 ألف متر + 302 حالة على أكثر من 12 فدان أرض زراعية ، بجانب 2 حالة تعد بزراعات غير جادة على 42 فدانا تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدائرة مركز ومدينة الفشن).

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري ،وعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الــ 20 من من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر 2022"، وتلتها المرحلة الثانية، التي اختتمت الخميس الماضي، ثم المرحلة الثالثة المزمع تنفيذها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجاري، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.