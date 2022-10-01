محافظ الغربية يشهد طابور الصباح وتحية العلم في مدرسة بطنطا..صور

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طابور الصباح داخل مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وايمان شاهين مدير إدارة شرق طنطا التعليمية.

وانتظم الطلاب في أرض الطابور في صفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، وحمل الطلاب أعلام مصر في ايديهم والتزامهم بالزي المدرسي الموحد، وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي ، وتم تخطيط أرض الطابور لتنظيم وقوف الطلاب في أرض الطابور، وحرص أولياء الأمور على اصطحاب ابنائهم معهم للمدارس لمعرفه اماكنهم في الفصول.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مضيفا ان الدراسة بدأت في 705 مدرسة، لاستقبال 566187 طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والفني، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب بعد غد الأحد.

و شهد محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها،

لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وتابع، انه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.



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