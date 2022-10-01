محافظ الغربية يشارك الطلاب زراعة أول شجرة فى المدارس ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الغربية مصطفى عادل

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة الطلاب في زراعة أول شجرة في المدارس ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حضوره طابور الصباح في مدرسة محمد فريد الاعدادية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد.

واصطحب محافظ الغربية عدد من الطلاب معهم وشاركهم في حمل شجرة صغيرة وزراعتها في حوض زرع بالمدرسة، وريها بالمياه.

وحث محافظ الغربية الطلاب على الحفاظ على البيئة والاهتمام بزراعة الاشجار للحفاظ على المناخ في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وانتظم الطلاب في أرض الطابور في صفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، وحمل الطلاب اعلام مصر في ايديهم والتزامهم بالزي المدرسي الموحد. وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي ، وتم تخطيط أرض الطابور لتنظيم وقوف الطلاب في أرض الطابور وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي. وحرص اولياء الأمور على اصطحاب ابنائهم معهم للمدارس لمعرفه اماكنهم في الفصول. وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مضيفا ان الدراسة بدأت في 705 مدرسة، لاستقبال 566187 طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والفني، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب بعد غد الأحد. و شهد محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب. وتابع، انه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.