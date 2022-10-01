محافظ الشرقية يكشف تفاصيل افتتاح مشروعات خدمية بقرى حياة كريمة.. صور

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ في حضور عدد من مديري المديريات الخدمية والعاملين بوحدة حياة كريمة بالديوان العام وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية وتهدف إلى الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة لقاطنيها ، مؤكداً أن نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز الحسينية والتي وصلت إلى ٧٠٪ تسير على قدم وساق وتتخطى النسب المستهدف تحقيقها، قائلاً: إنه تم الإنتهاء من 44 مشروع في قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحى والبريد والإتصالات والأبنيه التعليمية والشباب والرياضة وأبراج المحمول والطرق وتبطين الترع ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحيه ونقاط الإسعاف ومجمعات زراعيه ومجمعات خدميه) وذلك بالوحده المحليه بسعود

وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى خطة عمل كل مديرية خدمية لها منشآت أو مشروعات تم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة شاملة التجهيز والفرش والعمالة والتعرف علي كيفية إدارة منظومة العمل تمهيدا للإفتتاح الرئاسي لتلك المنشآت والتي تأتي تزامناً مع الإحتفالات للذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قدم محافظ الشرقية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة ، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والتنسيق الجيد للإستفادة من المنشآت الخدمية المقامة بالقري للتيسير علي المواطنين وتقديم افضل خدمات لهم.