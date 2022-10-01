اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن زراعة الأعضاء فى الجسم

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:28 م
كل ما تريد معرفته عن زراعة الأعضاء فى الجسم الكبد
كتبت نهير عبد النبى

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المتبرع الواحد هاينقذ ناس كتير، هو ما قاله بعض الأطباء عن فكرة زراعة الأعضاء من المتوفى حديثًا وخصوصًا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء وذلك في زراعة القلب والكلى والكبد والرئة والبنكرياس، وهنا يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن التبرع بالأعضاء وفقًا لما ذكره موقع clevelandclinic

س: ما هو التبرع بالأعضاء وزرعها؟

التبرع بالأعضاء وزرعها هو إزالة عضو من شخص (المتبرع) ووضعه جراحيًا في شخص آخر (المتلقي) الذي يعانى من مشاكل صحية في أحد الأعضاء، وفى الغالب يكون المتبرع من أحد الأقارب للمريض أو قد يكون التبرع من المتوفى حديثا.

س: ما هي الأعضاء والأنسجة التي يمكن زراعتها؟

تشمل الأعضاء والأنسجة التي يمكن زرعها ما يلي:

الكبد .

الكلى .

البنكرياس .

القلب .

رئة.

الأمعاء.

القرنيات .

الأذن الوسطى.

جلد.

عظم.

نخاع العظام .

صمامات القلب.

النسيج الضام.

س: ماذا بعد زراعة الأعضاء

-من المحتمل أن تبقى في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام سيراقب الأطباء وطاقم التمريض حالتك لرصد مؤشرات المضاعفات، في حالة التبرع بالكبد  سيختبر الطبيب  وظائف الكبد بشكل متكرر بحثًا عن مؤشرات تشير إلى عمل كبدك الجديد.

-أجرِ فحوصات متكررة بينما تستمر في التعافي في المنزل يضع فريق الزرع الخاص بك جدول فحص لك،  قد تخضع لفحوصات الدم عدة مرات كل أسبوع في البداية، ثم تخضع لعدد أقل من الفحوصات بمرور الوقت.


زراعة الكبد

زراعة الاعضاء

الاعضاء

الكلى



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