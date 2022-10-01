الرئيس السيسى لأعضاء الهيئات القضائية: حقوق المصريين أمانة في أعناقكم

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد لأعضاء الهيئات القضائية بأن "حقوق المصريين أمانة في أعناقكم".