الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى لأعضاء الهيئات القضائية: حقوق المصريين أمانة في أعناقكم السبت، 01 أكتوبر 2022 02:10 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد لأعضاء الهيئات القضائية بأن "حقوق المصريين أمانة في أعناقكم". السيسي الرئيس السيسي القضاء الهيئات القضائية المجلس الاعلي للهيئات القضائية عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة السيدة انتصار السيسى فى اليوم العالمى لكبار السن: نؤكد على ضرورة رعاية مصالحهم وتعزيز فرص مشاركتهم في المجتمع السبت، 01 أكتوبر 2022 12:15 م الرئيس السيسى يهنئ جورجيا ميلونى لفوزها فى الانتخابات الإيطالية السبت، 01 أكتوبر 2022 09:33 ص الرئاسة فى أسبوع.. تصريحات قوية لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال.. بحث مستجدات "سد النهضة" مع"البرهان".. متابعة تطوير التعليم.. وجائزة دولية عريقة للرئيس السيسى.. واستعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم بمصر الجمعة، 30 سبتمبر 2022 01:47 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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