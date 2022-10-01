قضاة مصر اليوم فى عيد.. الاحتفال بيوم القضاء وتكريم المتميزين

كتب إبراهيم قاسم

يحتفل قضاة مصر اليوم السبت بيوم القضاء المصري وعيد القضاة، وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.

ومن المقرر خلال الاحتفال بعيد القضاة أن يتم تكريم عدد من المميزين فى عملهم القضائي تشجيعا لهم ضمن استراتيجية التطوير.

وأخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه منذ توليه قيادة البلاد تطوير القضاء والمنظومة القضائية حيث أكد فى أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء المصرى وضرورة تطويره بأيادي القضاة أنفسهم.

واجتمع الرئيس السيسي باعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.

-المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.

-بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.

- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً.

- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.

-مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص .

-تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.

- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

-إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.

- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.

-تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين "