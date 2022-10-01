فصل التيار الكهربائى 5 ساعات عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة بمعرفة قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



وأكد مركز عمليات المحافظة أن من المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الضرائب العامة، وضريبة المبيعات، والدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به بأخر شارع المصالح، وذلك اليوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



















