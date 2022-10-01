غلق وتشميع محلين وشقة سكنية لتحويلها إلى مراكز للدروس الخصوصية في بورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد بغلق وتشميع محلين وحدة سكنية بمحيط مساكن الطاقة الشمسية لتحويلهم لمراكز للدروس خصوصية وعلى الفور تم اتخاذ إجراء فورى ضد المراكز وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة خلال تصريحات صحفية استمرار حظر مراكز الدروس الخصوصية مؤكداً أن أي سنتر يفتح أبوابه سوف يتم على الفور تطبيق عقوبة الدروس الخصوصية وذلك بغلق السنتر وتحرير محضر ضد المخالف وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ إجراء قانوني من غرامة وخلافه.

وقال "عامر" على المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات، مضيفاً: أن على أولياء الأمور دور كبير للحد من ظاهرة الدروس والقضاء عليها تماماً والحفاظ على سلامة أولادهم، وذلك بعدم الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية التي تحوي تجمعات ولا تتبع الإجراءات الإحترازية والوقائية مؤكداً بأنه لا تهاون فى تطبيق عقوبة الدروس الخصوصية ضد أي مركز يفتح أبوابه"، قائلا: استمرار الحملات بنطاق المدينة للحد من أي تجاوزات فضلاً عن وقف أي أنشطة تعليمية ممنوعة.

ومن جهة أخرى أكد أن وزارة التربية والتعليم أتاحت المنصات والقنوات المختلفة لشرح المواد التعليمية للطلاب مع التأكيد على دور المدارس فى تعليم الطلاب.