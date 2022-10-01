غلق وتشميع محلين وشقة سكنية لتحويلها إلى مراكز للدروس الخصوصية في بورفؤاد

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد بغلق وتشميع محلين وحدة سكنية بمحيط مساكن الطاقة الشمسية لتحويلهم لمراكز للدروس خصوصية وعلى الفور تم اتخاذ إجراء فورى ضد المراكز وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.
ومن جانبه أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة خلال تصريحات صحفية استمرار حظر مراكز الدروس الخصوصية مؤكداً أن أي سنتر يفتح أبوابه سوف يتم على الفور تطبيق عقوبة الدروس الخصوصية وذلك بغلق السنتر وتحرير محضر ضد المخالف وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ إجراء قانوني من غرامة وخلافه.
وقال "عامر" على المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات، مضيفاً: أن على أولياء الأمور دور كبير للحد من ظاهرة الدروس والقضاء عليها تماماً والحفاظ على سلامة أولادهم، وذلك بعدم الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية التي تحوي تجمعات ولا تتبع الإجراءات الإحترازية والوقائية مؤكداً بأنه لا تهاون فى تطبيق عقوبة الدروس الخصوصية ضد أي مركز يفتح أبوابه"، قائلا: استمرار الحملات بنطاق المدينة للحد من أي تجاوزات فضلاً عن وقف أي أنشطة تعليمية ممنوعة.
ومن جهة أخرى أكد أن وزارة التربية والتعليم أتاحت المنصات والقنوات المختلفة لشرح المواد التعليمية للطلاب مع التأكيد على دور المدارس فى تعليم الطلاب.
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