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على أنغام الأغانى الوطنية.. جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد والقدامى

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:32 م
على أنغام الأغانى الوطنية.. جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد والقدامى جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد والقدامى
كتب ـ محمد صبحى

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استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى 2022/ 2023، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين ومديري العموم بالجامعة.
 
واستقبلت الجامعة الطلاب على أنغام الأغانى الوطنية، خلال كلمته رحب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالطلاب الجدد والقدامى، مؤكدا أنه تم صيانة جميع المرافق والمعامل والمدرجات وتجهيز قاعات المحاضرات وتعقيمها، وتم إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، بجانب حرص الجامعة على استخراج كارنيه الجامعة للطلاب خلال الأيام الأولى من العام الجامعى.
 
وحث رئيس جامعة حلوان الطلاب على ضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية فهى تظهر الجوانب الإيجابية فى شخصية الطلاب، موضحا أن الأسر الطلابية بالجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب لتعريفهم بالجامعة والكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركونها خلال العام الدراسي.
 
كما أكد فى نهاية كلمته، أن كل المجهودات مسخرة لخدمة الطالب لكى يحصل على حقوقه كاملة، موجها رسالة إلى الطلاب الجدد بضرورة الاستمتاع بحياة الطالب الجامعى من خلال التعليم الجيد والاشتراك فى الأنشطة الطلابية، وحب الجامعة، والاستعداد للخروج لسوق العمل.
 
كما قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، مؤكدا على جاهزية المدرجات لاستقبال الطلاب، وأنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن مكتبه مفتوح أمام جميع الاستفسارات من الطلاب، والتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.
 
وفى نهاية فعاليات حفل الاستقبال تم رفع علم جمهورية مصر العربية وأداء تحية العلم، وحرصت الأسر الطلابية التقاط الصور التذكارية مع الدكتور السيد قنديل.
 
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