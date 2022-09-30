اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات الجامعة قبل ساعات من انطلاق العام الدراسى

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:14 م
رئيس جامعة حلوان يتفقد كليات الجامعة قبل ساعات من انطلاق العام الدراسى رئيس جامعة حلوان خلال الجولة
كتب محمد صبحى

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أجرى اليوم الجمعة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بالحرم الجامعى بجامعة حلوان، وذلك قبل ساعات من بدء العام الجامعى الجديد، للاطمئنان على أعمال التطوير ودراسة خطط رفع الكفاءة بالجامعة والطرق والمحاور الرئيسية.
 
ووجه رئيس جامعة حلوان، بوضع خطة تطوير متكاملة تستند على أسس علمية، ووفق استراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعى بما يضاهى الجامعات العالمية وجامعات الجيل الرابع.
 
وأكد أن الجامعة ستعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذى يراعى فيها البعد الجمالى والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب فى إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعى الذكي.
 
كما شملت الزيارة تفقد كليات الجامعة والمدرجات ووجه رئيس الجامعة برفع كفاءتها، تزامنًا مع بداية الدراسة، كما تفقد القاعات الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تهدف لتحسين الأداء وتطويره فى أروقة وأقسام كليات الجامعة وللاطلاع عن كثب عن الية سير الاعمال اليومية فى الكليات والمدرجات لتكون جاهزة فى العام الجامعى الجديد لاستقبال الطلاب.
 
كما أجرى رئيس الجامعة زيارة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية للاطمئنان على انتهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ وفقاً للتوقيت المحدد استعدادًا لبدء الدراسة بها العام الجامعى الجديد فى اكتوبر الحالي. 
 
وشدد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية فى جامعة حلوان الأهلية، فى ظل حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات فى الموعد المحدد لها.
 
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جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان

العام الدراسى الجديد

اخبار مصرية



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