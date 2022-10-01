صحة سوهاج: بدء التشغيل التجريبي للمبنى الأول في المستشفى العام.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج أن مستشفى سوهاج العام شهد اليوم السبت الأول من أكتوبر بدء التشغيل التجريبى للمبنى الأول بالمستشفى بعد تجديد جميع الوصلات الداخلية بالمبنى وكذلك الكابلات الخارجية، وبعد ربط الوصلات بمحول تم الانتهاء من تركيبه مساء أمس وتم تخصيصه للمبنى الأول صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن هناك محول أخر تم تركيبه وجاهز للتشغيل فور انتهاء العمل ورفع كفاءة باقى المبانى حيث وأنه تم تشغيل قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، وأنه قام باستقبال المرضى بنفسه داخل مبنى الغسيل يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجى والدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد مصطفى مسئول وحدة الغسيل الكلوى.

ومن جانبه أوضح ايضا وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشغيل باقى أقسام المبنى تباعاً بعد استكمال التجهيزات حيث يضم المبنى أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والنساء والتوليد والعمليات الحضانات مؤكداً على استمرار انعقاد غرفة عمليات مديرية الصحة داخل المستشفى لمتابعة سير الأعمال لحظة بلحظة وتذليل أى معوقات.

يذكر أن مديرية الصحة أعلنت قبل ذلك فى بيان صحفى عن عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة انتظام سير الأعمال ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام على مدار الساعة وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومتابعة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على أن يكون العمل مستمر دون توقف ليل نهار لسرعة الانتهاء من الأعمال وعودة العمل بالمستشفى تدريجياً فى وقت وجيز

تأتى هذه الأعمال للتطوير ورفع كفاءة المستشفى بإشراف إدارة المشروعات بوزارة الصحة والمكتب الإستشارى بجامعة عين شمس ومديرية الصحة ولتقديم الخدمات المنوطة بالمستشفى.

جدير بالذكر أنه تم إخلاء مستشفى سوهاج العام من المرضى مساء أول أمس الأحد لمستشفيات وزارة الصحة المجاورة وذلك كإجراء إحترازى لحماية المرضى وذويهم من الأعمال الجارية وما قد ينتج عنها من أضرار.

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قد نفذت بالاشتراك مع هيئة الإسعاف عملية إخلاء كاملة للمرضى النزلاء بمستشفى سوهاج العام دائرة قسم أول سوهاج من كافه المرضى بجميع الأقسام عقب حدوث تذبذب وانقطاع للتيار الكهربائى بمبانى المستشفى تم نقل النزلاء لمستشفيات طهطا العام ومعهد القلب وأخميم ومستشفى الصدر من أجل الحفاظ على صحه وسلامة المرضى.



المبنى الأول يعود للعمل بالمستشفى العام (1)



المبنى الأول يعود للعمل بالمستشفى العام (2)



المبنى الأول يعود للعمل بالمستشفى العام (3)



المرضى بقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى العام



مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى بعد تشغيله (1)



مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى بعد تشغيله (2)



وكيل الوزراة يستقبل المرضى ويتابع حالتهم (1)