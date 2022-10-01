زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين" الثانية للحكم

كتب: إيهاب المهندس

زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 1 أكتوبر 2016، حجزت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة في طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسة محاكمة 9 متهمين، بينهم 5 هاربين في اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين فى ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ" أحداث البدرشين الثانية"، للحكم.

صدر القرار وقتها برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة ـ على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".