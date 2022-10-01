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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال سومطرة الإندونيسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:37 م
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال سومطرة الإندونيسية مقياس ريختر
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات منطقة شمال تابانولي في شمال سومطرة غرب إندونيسيا اليوم السبت، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن بيان الأرصاد القول "إنه حتى الساعة 6:59 صباحا بالتوقيت المحلي، تم تسجيل حوالي 53 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال".

وذكر البيان أن مركز الزلزال كان على بعد 15 كيلومترا شمال غرب تابانولي وعلى عمق 10 كيلومترات، وتابعه آخر بقوة 5.1 درجة، بينما تراوحت الهزات الارتدادية التي سجلت بعد ذلك في شمال تابانولي بين 2.0 إلى 5.1.

وأثر الزلزال والتوابع التي ضربت منطقة شمال تابانولي على السكان في هومبانج هاسوندوتان وتوبا ووسط تابانولي وشمال لابوهان باتو ومدينة ميدان، وكلها تقع داخل مقاطعة سومطرة الشمالية.

ووفقا لمركز مراقبة العمليات التابع للوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث، تسبب الزلزال في إصابة بعض السكان فيما يقوم بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لجمع البيانات عن الأضرار والضحايا بسبب الزلزال في شمال تابانولي والمناطق المحيطة بها.

وحث مركز المراقبة، السكان في المناطق المتضررة على توخي الحذر من توابع الزلزال المحتملة والتأكد من عدم إعاقة طرق الإخلاء بأشياء كبيرة.

وينصح السكان في المناطق الساحلية أيضا بالإخلاء إلى الأماكن المرتفعة في حالة حدوث الزلزال لأكثر من 30 ثانية لتجنب حدوث أمواج تسونامي محتملة.

 


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