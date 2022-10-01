رئيس لبنان يتسلم عرضا من الوسيط الأمريكى حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

إيمان حنا

التقى رئيس لبنان العماد ميشال عون، صباح اليوم السبت، في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وتسلم منها عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات. وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأجرى الرئيس عون اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لإعطاء الوسيط الأمريكي ردا لبنانيا في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن أوضح الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون أن تقدماً تحقق فيما يخص مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، معرباً عن أمله فى الوصول إلى اتفاق يُمكن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبنانى، وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون على أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال تعذر انتخاب الرئيس، لافتاً إلى ضرورة المحافظة على التوازن الوطنى فى كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة. وفق بيان لرئاسة لبنان.