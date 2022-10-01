رئيس جامعة المنوفية يتابع بدء الدراسة بالجامعة الأهلية ويؤكد: طفرة تعليمية

المنوفية - محمد فتحى

بدأت صباح اليوم الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية للعام الدراسى 2022/2023، وقام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية باستقبال الطلاب ومتابعة سير العمل بالجامعة، وتهنئتهم ببدء العام الدراسى، متمنيا لهم عاما دراسيا موفق.

وأعرب مبارك عن سعادته بتحقيق الحلم والإنجاز الكبير الذى تحقق ببدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية، والتى تعد طفرة تعليمية جديدة تضاف لمنظومة التعليم العالي بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطته لتطوير التعليم العالي لتقديم خدمة تعليمية متميزة مواكبة لمتطلبات التطور التكنولوجي ومواكبة لسوق العمل، موجها خالص الشكر والتقدير على دعمه الدائم وحرصه على مصلحة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمجهوداته ومتابعته لبدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية، ودعمه لجميع أنشطة الجامعة.

وتفقد مبارك المدرجات والمعامل وتواجد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وبدء المحاضرات طبقا للجدول الدراسى المعلن مسبقا، ووجه مبارك منسقى البرامج التى بدأت بتقديم تقرير يومى عن سير العملية التعليمية، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.

رافق رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.



الجامعة الاهلية بالمنوفية