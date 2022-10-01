خليك واعى.. النقص فى أدوية السرطان شائعة لا تصدقها (إنفوجراف)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى من أدوية الأورام كاف، مشيرا إلي أن جميع المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام متوفرة بالمستشفيات ولا يوجد نقص فيها.



النقص فى أدوية السرطان شائعة لا تصدقها

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك متابعة مستمرة من جانب اللجنة العليا للأورام حول توفير الأدوية المتعلقة بالأورام المختلفة .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن الدولة تتجة حاليا لتوطين صناعة الأدوية الحيوية وتوفيرها في السوق المحلى، مضيفا أن هناك عددا من المصانع الوطنية بدأت في التجهيز لذلك مبكرا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المستشفيات التى تقدم خدمات علاج الأورام لم يشكوا فيها مريض من نقص الدواء، وتابع: نستهدف تأمين كافة الاحتياجات الدوائية لكافة المرضى.