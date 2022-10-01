حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير عقود الزواج وبيع الأراضي في مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات وتقليد الأختام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات مختلفة – عدد 2 خاتم لتسجيل عقود الأراضى - أكلاشيهات تقرأ بصمتها لجهات مختلفة – 2 وثيقة عقد زواج خالية البيانات – 2 استمارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - ٣ إيصالات توريد نقدية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - طابعة ألوان حديثة مزودة بإسكانر - مقص تقطيع كارنيهات - سخان لتغليف الكارنيهات – 4 زجاجات حبر ألوان تستخدم فى الطباعة) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية، لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على الأختام والأكلاشيهات المضبوطة حوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) أمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحوى تصميمات خاصة بالأختام التى تم إصدارها للمتهم وكذا المادة الخام التى يتم تشكليها إلى شكل الخاتم المراد تصنيعه) وبمواجهته إعترف بإصطناع المضبوطات مقابل مبالغ مالية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.