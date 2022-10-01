جامعة سوهاج تتصدر الجامعات المصرية فى رفع البيانات على منصة ثينكى

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن مؤشر قياس رفع البيانات على منظومة ثينكى قد أوضح أن الجامعة جاءت فى المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية فى رفع البيانات على منصة ثينكى (Thinqi) التعليمية.

وأكد عبد الخالق ان منصة "ثينكي"، هي منصة تعليمية تم التعاقد عليها من خلال اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري، وذلك لصالح الجامعات الحكومية المصرية، وأنه بناء على هذه الاتفاقية، يتمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري في دعم المقررات الدراسية، لافتاً إلى أن المنصة تساهم في تسهيل العملية التعليمية، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، إلى جانب دقة البيانات وسرعة الأداء في تنفيذ كافة الأعمال، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهود التي تم بذله من قبل فريق عمل وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والذي أثمر عن الفوز بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية، موجهاً بالاستمرار في رفع البيانات من خلال تلك المظومة الإلكترونية، وصرف مكافأة تشجيعية لكل فريق العمل بالمنظومة.