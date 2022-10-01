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أكرم القصاص
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جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:41 م
جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد.. صور جامعة المنصورة
الدقهلية فريق المحافظات

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استقبلت جامعة المنصورة اليوم طلابها الجدد والقدامى، حيث انتظمت الدراسة بالعام الجامعى الجديد2022 -2023 والتى بدأت منذ الساعات الأولى اليوم، بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية.

وانتشرت لافتات التهنئة في ساحات الكليات وشوارع الجامعة لاستقبال ما يزيد عن 170  ألف طالب وطالبة.

وتفقد الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، استقبال الطلاب بالكليات المختلفة وانتظام الدراسة.

وصرح الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة بأن مختلف الكليات بالجامعة استقبلت الطلاب الجدد والقدامى من خلال حفلات الترحيب المنتشرة في جميع كليات الجامعة، وتزينت كل كلية على طريقتها لاستقبال طلابها، وسط فرحة كبيرة ببدء العام الدراسي الجديد.

كما أكد انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات، المدرجات، المعامل وقاعات الدروس العملية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية على مداخل الجامعة والكليات وداخل القاعات الدراسية.

وحرص أمن الجامعة على تيسير دخول الطلاب الجامعة إما بكارنيه الكلية العام الماضي، أو ببطاقة الترشيح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022، مع ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي.

 

جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد (1)
جامعة المنصورة
 
جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد (2)
جامعة المنصورة تستقبل طلابها
 
جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد (3)
أول أيام العام الدراسي الجديد
 
جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد (4)
جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد
 
جامعة المنصورة تستقبل طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد (5)
جامعة المنصورة تستقبل طلابها

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