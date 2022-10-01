توافد الطلاب الجدد على جامعة القاهرة وحفل الاستقبال 11 صباحا.. صور

كتب محمد صبحى

شهدت جامعة القاهرة صباح اليوم السبت توافد الطلاب القدامى والجدد على جامعة القاهرة فى أول أيام العام الجامعى الجديد 2022 / 2023، حيث تنظم الجامعة حفل استقبال الطلاب الجدد.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل الاستقبال فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت .

وحرص طلاب أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة القاهرة على استقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة وتقديم الإرشاد لهم

ينطلق اليوم السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.