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توافد الطلاب الجدد على جامعة القاهرة وحفل الاستقبال 11 صباحا.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:49 ص
توافد الطلاب الجدد على جامعة القاهرة وحفل الاستقبال 11 صباحا.. صور توافد الطلاب الجدد على جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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شهدت جامعة القاهرة صباح اليوم السبت توافد الطلاب القدامى والجدد على جامعة القاهرة فى أول أيام العام الجامعى الجديد 2022 / 2023، حيث تنظم الجامعة حفل استقبال الطلاب الجدد.
 
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل الاستقبال فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت .
 
وحرص طلاب أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة القاهرة على استقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة وتقديم الإرشاد لهم 
 
ينطلق اليوم السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
 
وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
 
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
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