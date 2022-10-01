اليوم السابع
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تفاصيل جولات محافظ الأقصر على المدارس في بداية العام الدراسي.. فيديو وصور

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:50 م
تفاصيل جولات محافظ الأقصر على المدارس في بداية العام الدراسي.. فيديو وصور جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى

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أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، جولاته المكثفة على عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخلها مع انطلاق أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدد من المدارس في مدينتي الأقصر والبياضية.

وتابع المستشار مصطفى ألهم، فى جولاته خلال أول يوم للعام الدراسي الجديد دعم التلاميذ والطلبة بالمدارس المختلفة، وذلك للإطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية، حيث شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مدرسة الشهداء الابتدائية المشتركة بمدينة الأقصر، ومدرسة البياضية الإعدادية بنات، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي، وذلك برفقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وممدوح الشيخ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وتوجه محافظ الأقصر، بالتهنئة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدا على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للعملية التعليمية وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية والأخلاقية الهادفة من أجل تحقيق عام دراسي متميز، وأكد محافظ الأقصر خلال جولته، على ضرورة أن يكون هناك تسليم للكتب في أول أيام العام الدراسي الجديد لجميع التلاميذ والطلاب دون ربطها بالمصاريف، وكذلك أكد على دعم كافة التلاميذ وتوفير احتياجاتهم.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه إستعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 من خلال تجهيز أكثر من 514 مدرسة منهم  4 مدارس إنشاء كلي جديد، بالإضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتهم ورفع كفاءتهم لاستيعاب الطلاب والطالبات، لافتاً إلى أن 7089 فصلا في 514 مدرسة بالمحافظة استقبلوا نحو 298049 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

فيما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى انتظام بدء العملية التعليمية وانتظام الدراسة واستقبال التلاميذ والطلاب البالغ عددهم 315 طالبا في أول يوم للعام الدراسي الجديد دون أي عوائق وذلك على مستوى مدارس المحافظة البالغ عددها 1039 مدرسة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأشار المهندس ممدوح محمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، إلي أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم تم الانتهاء من أكثر من 90 مشروعا لإنشاء وتوسعة وتجديد نحو 90 مدرسة بتكلفة تجاوزت 207 ملايين جنيه لاستيعاب أعداد الطلاب والحد من الكثافة داخل الفصول الدراسية بمدارس المحافظة، كما تم زيادة عدد الفصول بإجمالي 296 فصلا جديدا هذا العام، لافتا إلي أنه جاري العمل لتطوير وصيانة 32 مدرسة وإنشاء 231 فصلا جديدا في مختلف المدارس بالمحافظة، وكذلك إنشاء مبنى جديد لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن قطاع الأبنية التعليمية شهد تنفيذ 123 مشروعا جديدا بإجمالي تكلفة لكافة المشروعات التي تمت والمشروعات الجاري تنفيذها تقارب لـ 366 مليون جنيه.

 

تلميذة تقدم باقة ورود لمحافظ الأقصر
تلميذة تقدم باقة ورود لمحافظ الأقصر

 

جانب من جولة المحافظ فى مدارس البياضية
جانب من جولة المحافظ فى مدارس البياضية

 

جولات محافظ الأقصر على المدارس فى بداية العام الدراسي الجديد
جولات محافظ الأقصر على المدارس فى بداية العام الدراسي الجديد

 

متابعة المحافظ للأطفال داخل المدارس
متابعة المحافظ للأطفال داخل المدارس

 

متابعة المحافظ لمدارس الأقصر والبياضية
متابعة المحافظ لمدارس الأقصر والبياضية

 

محافظ الأقصر يتفقد المدارس فى بداية العام الدراسي الجديد
محافظ الأقصر يتفقد المدارس فى بداية العام الدراسي الجديد

 


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مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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