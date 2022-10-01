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تعليم بنى سويف: انطلاق الدراسة فى 124 مدرسة اليوم

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:26 ص
تعليم بنى سويف: انطلاق الدراسة فى 124 مدرسة اليوم مدرسة ـ أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، بدء الدراسة اليوم السبت فى 124 مدرسة متنوعة داخل الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة.

وأضاف محمد عبد التواب، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن 1200 مدرسة جاهزة فى استقبال ما يزيد عن 767 ألف و650 طالبا وطالبة في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي، بواقع (436 ألف و770 طالباً في 628 مدرسة ابتدائي، و196 ألف و121 في 436 مدرسة إعدادي، و20 ألف في 21 مدرسة تجريبي، و50 ألف في 85 مدرسة ثانوي عام، و31 ألف و469 طالباً في 28 مدرسة للتعليم الفني الصناعي، و12 ألف و482 في 6 مدارس للتعليم الزراعي، و20 ألف و809 طالباُ في 16 مدرسة للتعليم التجاري.

 


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