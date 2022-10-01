تعرف على نتائج ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة نتائج أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية، والتى استمرت لمدة أسبوع كامل، لاختيار مشروع عن كل فئة من الفئات الستة الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، لمشاركة تلك المشروعات ضمن التقييمات على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ متعدد الأطراف، المقرر انعقاده فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة سارة محسن، والدكتور هاشم محمد هاشم، ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد مصطفى ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والدكتور حسام شعبان رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالفيوم، ووسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة "مقرر اللجنة"، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى ممثلاً عن المجتمع المدنى.

خلال الاجتماع، تم مناقشة الموضوعات والأهداف المتعلقة بالمشروعات الستة التى اختارتها اللجنة من بين 38 مشروعاً تم تقديمها على مستوى المحافظة، وتتضمن مشروع واحد لكل فئة من الفئات الستة الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهى المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لإختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

قدم المحافظ الشكر لأعضاء اللجنة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وتكثيف الجهود للوصول للتقييم الأمثل للمشروعات التى سيتم تصعيدها، مشيراً إلى تحفيز وتشجيع أصحاب المشروعات المشاركة بالمسابقة التى لم يتم تصعيدها للمشاركة فى الاعوام القادمة.