اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على نتائج ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية بالفيوم

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:13 م
تعرف على نتائج ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية بالفيوم جانب من الأعمال
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة نتائج أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية، والتى استمرت لمدة أسبوع كامل، لاختيار مشروع عن كل فئة من الفئات الستة الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، لمشاركة تلك المشروعات ضمن التقييمات على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ متعدد الأطراف، المقرر انعقاده فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة سارة محسن، والدكتور هاشم محمد هاشم، ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد مصطفى ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والدكتور حسام شعبان رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالفيوم، ووسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة "مقرر اللجنة"، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى ممثلاً عن المجتمع المدنى.

خلال الاجتماع، تم مناقشة الموضوعات والأهداف المتعلقة بالمشروعات الستة التى اختارتها اللجنة من بين 38 مشروعاً تم تقديمها على مستوى المحافظة، وتتضمن مشروع واحد لكل فئة من الفئات الستة الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهى المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لإختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

قدم المحافظ الشكر لأعضاء اللجنة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وتكثيف الجهود للوصول للتقييم الأمثل للمشروعات التى سيتم تصعيدها، مشيراً إلى تحفيز وتشجيع أصحاب المشروعات المشاركة بالمسابقة التى لم يتم تصعيدها للمشاركة فى الاعوام القادمة.

اجتماع لجنة تقييم المشروعات الخضراء
اجتماع لجنة تقييم المشروعات الخضراء

 

جانب من اجتماع لجنة المشروعات الخضراء بالفيوم
جانب من اجتماع لجنة المشروعات الخضراء بالفيوم

 


قمة المناخ

الفيوم خضراء

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

قبل قمة المناخ.. السلاحف البحرية بالبحر الأحمر أهم حلقة فى التنوع البيولوجى.. أقدم الزواحف فى البحار والمحيطات منها الخضراء وصقرية المنقار.. جلدية الظهر وكبيرة الرأس.. تعشش بجزيرة الجفتون وادى الجمال والزبرجد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:00 م

دراسة حديثة ترصد مكاسب استضافة قمة المناخ "COP27"

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:00 م

انطلاق حملة لتنظيف النيل فى أسوان ضمن تحضيرات قمة المناخ.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:47 م

وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع هيئة فولبرايت بالقاهرة بشأن قمة المناخ

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:11 ص

وزيرة البيئة تتابع استعدادات استضافة قمة المناخ "COP 27" بشرم الشيخ.. فيديو

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة