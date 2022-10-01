انطلاق طابور الصباح داخل مدارس الغربية بأول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

وتنتظم الدراسة اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر ، بجميع مدارس مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة وبإشراف الدكتور طارق وحمي محافظ الغربية، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية.

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وأن العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب في اولى ايام العام الدراسي والذي سيبدأ غدا السبت الأول من أكتوبر، حيث تبدأ الدراسة في 705 مدارس، لاستقبال 566187 طالبا وطالبة في مدارس التعليم العام والفني، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب غدًا الأحد.

وشهدت محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وتابع، أنه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة، ان مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، يجري العمل بها على قدم وساق، حتى مساء اليوم، لاستقبال الطالبات في اول ايام العام الدراسي الجديد، وتتم متابعتها منذ صباح اليوم، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة الأمن، بتواجد مدير المدرسة وفريق العمل الرائع المرافق معه، ، وفريق عمل التربية الفنية، الذين قاموا بتزيين والرسم على الجدران والأسوار الداخلية والخارجية للمدرسة، كما تم زراعة الأشجار داخل المدرسة، تنفيذا لمبادرة 100 مليون شجرة.