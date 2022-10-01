اليوم السابع
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انطلاق أول مزاد لبيع الأقطان في الشرقية بإجمالى 9851 قنطارًا

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:49 م
انطلاق أول مزاد لبيع الأقطان في الشرقية بإجمالى 9851 قنطارًا قطن
الشرقية – فتحية الديب

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افتتحت اليوم فعاليات أول مزاد علني للتداول على محصول القطن بمحافظة الشرقية، بإجمالى 9851 قنطارًا، وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، بمشاركة  "11" شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.

 

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إداري فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

 

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة

 

فيما حقول محافظة الشرقية، هذا العام إقبالا غير مسبوق على زراعة الذهب الأبيض؛ وذلك بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، التى حققت طفرة هائلة وغير مسبوقة فى أسعار القطن العام الماضى، حيث زادت المساحات المنزرعة 20 ألف فدان عن العام الماضى.

 

وأكد المهندس" أشرف نصير"مدير عام الزراعة بالشرقية، إن المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت ال 56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري،هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 الى 11 قنطار /فدان كما أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية،منوها عن وجود 29 حلقة للتسويق.


الشرقية

القطن

اول مزاد قطن

قطن الشرقية

لجنة متابعة منظومة القطنا



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