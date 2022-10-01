اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 08:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

المئات من طلاب بورسعيد ينتظمون فى أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:10 ص
المئات من طلاب بورسعيد ينتظمون فى أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور الطالبات في أول أيام العام الجديد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الطالبات-في-أول-أيام-العام-الجديد
الطالبات-في-أول-أيام-العام-الجديد


اول-ايام-العام-الجديد
اول-ايام-العام-الجديد


اول-ايام-العام-الدراسي-الجديد
اول-ايام-العام-الدراسي-الجديد


جانب-من-دخول-الطلاب
جانب-من-دخول-الطلاب


دخول-الطلاب-الي-المدرسة
دخول-الطلاب-الي-المدرسة


حضر طلبة وطلاب محافظة بورسعيد، اليوم السبت، بالمئات تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، ودخل طلاب المدارس التي انطلق فيها العام الدراسي الجديد وهي عدد قليل من مدارس محافظة بورسعيد، على أن تنطلق المدارس بكامل طاقتها غدا الأحد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها، صباح اليوم السبت، بمحيط المدارس التي انطلق فيها العام الراسي الجديد في نطاق أحياء المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد.

وانتشرت القوات الأمنية في كافة الطرق المؤدية للمدارس التي بدأ فيها بداية العام الدراسة وهي عدد قليل من المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد.

كما كثف رجال إدارة المرور من تواجدهم بمحيط المدارس وتيسير دخول الطلاب وحركة مرور السيارات أمام المدلرس، وكذلك الشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

العام الدراسي الجديد

المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

انطلاق العام الدراسي

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم يزور مدارس دمياط لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:33 ص

تعليم بنى سويف: انطلاق الدراسة فى 124 مدرسة اليوم

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:26 ص

التعليم: 3 اختبارات بالترم الواحد لطلاب النقل من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى

السبت، 01 أكتوبر 2022 06:00 ص

اليوم.. انتظام 3.5 مليون طالب بالجامعات والمعاهد بالعام الجامعى الجديد.. وزير التعليم العالى يتفقد الجامعات مع بدء الدراسة.. والخشت يعلن جاهزية جامعة القاهرة لاستقبال 260 ألف طالب.. وخطط تنفيذية للأنشطة

السبت، 01 أكتوبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة