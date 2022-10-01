"القومى للمرأة" ينظم 4 دورات بقرى "حياة كريمة" فى الإسكندرية

وقالت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه في في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة "، قام بالتدريب مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية وتم المتابعة من عضوات الفرع سلوى عبد القادر، وداد ابو المكارم بمشاركه نقاط الأتصال بالقرى من رائدات المجلس القومى للمرأة.

وأضافت ان البرنامج التدريبى يهدف الى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

كما يشتمل على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع اموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية ، بالإضافه إلى عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها ، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وتستمر سلسلة التدريبات خلال هذا العام شهريا بإجمالي 15 دورة في القرى المستهدفه