الطلاب يلتقطون صورا تذكارية مع رئيس جامعة القاهرة فى أول يوم دراسة

كتب ــ محمد صبحى ـ تصوير خالد كامل

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، صباح اليوم، جولة بالحرم الجامعي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تفقد خلالها استعدادات الجامعة لاستقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد، حيث تزينت الجامعة بالأعلام واللوحات الاسترشادية والترحيبية بالطلاب.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة، معرض الأنشطة الطلابية المقام بالحرم الجامعي، ونماذج للأنشطة الطلابية الموجودة بالمعرض .

وحرص عدد من الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

وأشار الدكتور الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

ورافق الدكتور الخشت خلال الجولة الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحسن سعدة امين عام الجامعة المساعد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وأشرف مدكور مدير العلاقات العامة بالجامعة والدكتور ياسر مناع مدير الأمن الإدارى بجامعة القاهرة وعدد من قيادات الجامعة .

وانطلق اليوم السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة البوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.