"أنت أقوى من المخدرات" ومعرض طلابي في اليوم الأول للدراسة بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى - تصوير خالد كامل

انطلق العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، اليوم السبت، وفق الخريطة الزمنية للعام الجامعى التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وشهدت فعاليات اليوم الأول لانطلاق الدراسة ب جامعة القاهرة توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إضافة إلى تنظيم معرض للأنشطة الطلابية، وتواجد فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ضمن حملة "انت أقوى من المخدرات".

ورصد اليوم السابع انتشار فريق من صندوق مكافحة وعلاج الادمان داخل الحرم الجامعى ب جامعة القاهرة وذلك خلال فعاليات اليوم الأول لانطلاق العام الجامعى 2022 /2023. ورفع أعضاء الحملة صورا للاعب الدولى محمد صلاح، مدون عليها عبارة انت أقوى من المخدرات، وذلك بهدف إرشاد الطلاب لعدم تناول المخدرات وتقديم الدعم لهم.



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