اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"أنت أقوى من المخدرات" ومعرض طلابي في اليوم الأول للدراسة بجامعة القاهرة

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:13 ص
"أنت أقوى من المخدرات" ومعرض طلابي في اليوم الأول للدراسة بجامعة القاهرة انطلاق العام الدراسى الجديد بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، اليوم السبت، وفق الخريطة الزمنية للعام الجامعى التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
 
وشهدت فعاليات اليوم الأول لانطلاق الدراسة بجامعة القاهرة توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إضافة إلى تنظيم معرض للأنشطة الطلابية، وتواجد فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ضمن حملة "انت أقوى من المخدرات".
 
ورصد اليوم السابع انتشار فريق من صندوق مكافحة وعلاج الادمان داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة وذلك خلال فعاليات اليوم الأول لانطلاق العام الجامعى 2022 /2023.
 
ورفع أعضاء الحملة صورا للاعب الدولى محمد صلاح، مدون عليها عبارة انت أقوى من المخدرات، وذلك بهدف إرشاد الطلاب لعدم تناول المخدرات وتقديم الدعم لهم. 
جامعة القاهرة (3)
جامعة القاهرة (3)

 

جامعة القاهرة (4)
جامعة القاهرة (4)

 

جامعة القاهرة (5)
جامعة القاهرة (5)

 

جامعة القاهرة (6)
جامعة القاهرة (6)

 

جامعة القاهرة (7)
جامعة القاهرة (7)

 

جامعة القاهرة (8)
جامعة القاهرة (8)

 

جامعة القاهرة (9)
جامعة القاهرة (9)

 

جامعة القاهرة (10)
جامعة القاهرة (10)

 

جامعة القاهرة (11)
جامعة القاهرة (11)

 

جامعة القاهرة (12)
جامعة القاهرة (12)

 

جامعة القاهرة (13)
جامعة القاهرة (13)

 

جامعة القاهرة (14)
جامعة القاهرة (14)

 

جامعة القاهرة (15)
جامعة القاهرة (15)

 

جامعة القاهرة (16)
جامعة القاهرة (16)

 

جامعة القاهرة (17)
جامعة القاهرة (17)

 

جامعة القاهرة (18)
جامعة القاهرة (18)

 

جامعة القاهرة (19)
جامعة القاهرة (19)

 

جامعة القاهرة (20)
جامعة القاهرة (20)

 

جامعة القاهرة (21)
جامعة القاهرة (21)

 

جامعة القاهرة (22)
جامعة القاهرة (22)

 

جامعة القاهرة (23)
جامعة القاهرة (23)

 

جامعة القاهرة (24)
جامعة القاهرة (24)

 

جامعة القاهرة (25)
جامعة القاهرة (25)

 

جامعة القاهرة (26)
جامعة القاهرة (26)

 

جامعة القاهرة (27)
جامعة القاهرة (27)

 

جامعة القاهرة (28)
جامعة القاهرة (28)

 

جامعة القاهرة (29)
جامعة القاهرة (29)

 

جامعة القاهرة (30)
جامعة القاهرة (30)

 

جامعة القاهرة (31)
جامعة القاهرة (31)

 

جامعة القاهرة (32)
جامعة القاهرة (32)

 

جامعة القاهرة (33)
جامعة القاهرة (33)

 

جامعة القاهرة (34)
جامعة القاهرة (34)

 

جامعة القاهرة (35)
جامعة القاهرة (35)

 

جامعة القاهرة (36)
جامعة القاهرة (36)

 

جامعة القاهرة (37)
جامعة القاهرة (37)

 

جامعة القاهرة (38)
جامعة القاهرة (38)

 

جامعة القاهرة (1)
جامعة القاهرة (1)

 

جامعة القاهرة (2)
جامعة القاهرة (2)
جامعة القاهرة (3)
جامعة القاهرة (3)

 

جامعة القاهرة (4)
جامعة القاهرة (4)

 

جامعة القاهرة (5)
جامعة القاهرة (5)

 

جامعة القاهرة (6)
جامعة القاهرة (6)

 

جامعة القاهرة (7)
جامعة القاهرة (7)

 

جامعة القاهرة (8)
جامعة القاهرة (8)

 

جامعة القاهرة (9)
جامعة القاهرة (9)

 

جامعة القاهرة (10)
جامعة القاهرة (10)

 

جامعة القاهرة (11)
جامعة القاهرة (11)

 

جامعة القاهرة (12)
جامعة القاهرة (12)

 

جامعة القاهرة (13)
جامعة القاهرة (13)

 

جامعة القاهرة (14)
جامعة القاهرة (14)

 

جامعة القاهرة (15)
جامعة القاهرة (15)

 

جامعة القاهرة (16)
جامعة القاهرة (16)

 

جامعة القاهرة (17)
جامعة القاهرة (17)

 

جامعة القاهرة (18)
جامعة القاهرة (18)

 

جامعة القاهرة (19)
جامعة القاهرة (19)

 

جامعة القاهرة (20)
جامعة القاهرة (20)

 

جامعة القاهرة (21)
جامعة القاهرة (21)

 

جامعة القاهرة (22)
جامعة القاهرة (22)

 

جامعة القاهرة (23)
جامعة القاهرة (23)

 

جامعة القاهرة (24)
جامعة القاهرة (24)

 

جامعة القاهرة (25)
جامعة القاهرة (25)

 

جامعة القاهرة (26)
جامعة القاهرة (26)

 

جامعة القاهرة (27)
جامعة القاهرة (27)

 

جامعة القاهرة (28)
جامعة القاهرة (28)

 

جامعة القاهرة (29)
جامعة القاهرة (29)

 

جامعة القاهرة (30)
جامعة القاهرة (30)

 

جامعة القاهرة (31)
جامعة القاهرة (31)

 

جامعة القاهرة (32)
جامعة القاهرة (32)

 

جامعة القاهرة (33)
جامعة القاهرة (33)

 

جامعة القاهرة (34)
جامعة القاهرة (34)

 

جامعة القاهرة (35)
جامعة القاهرة (35)

 

جامعة القاهرة (36)
جامعة القاهرة (36)

 

جامعة القاهرة (37)
جامعة القاهرة (37)

 

جامعة القاهرة (38)
جامعة القاهرة (38)

 

جامعة القاهرة (1)
جامعة القاهرة (1)

 

جامعة القاهرة (2)
جامعة القاهرة (2)

 


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تنظم معرضا للأنشطة ضمن برنامج حفل استقبال الطلاب الجدد

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:06 ص

أنت أقوى من المخدرات.. انتشار فريق صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:55 ص

توافد الطلاب الجدد على جامعة القاهرة وحفل الاستقبال 11 صباحا.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:49 ص

اليوم.. انتظام 3.5 مليون طالب بالجامعات والمعاهد بالعام الجامعى الجديد.. وزير التعليم العالى يتفقد الجامعات مع بدء الدراسة.. والخشت يعلن جاهزية جامعة القاهرة لاستقبال 260 ألف طالب.. وخطط تنفيذية للأنشطة

السبت، 01 أكتوبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة