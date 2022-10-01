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الرئيس السيسى يهنئ جورجيا ميلونى لفوزها فى الانتخابات الإيطالية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:33 ص
الرئيس السيسى يهنئ جورجيا ميلونى لفوزها فى الانتخابات الإيطالية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالي

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة. 
 
وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق، كما أتطلع للعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء".

السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ايطاليا

جورجيا ميلونى

العلاقات المصرية الإيطالية



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