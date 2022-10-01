الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بعدد من المنازل والأحواش بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج جهودها بعد الدفع بــ 6 سيارات إطفاء من اجل السيطرة على حريق نشب بعدد من المنازل والأحواش جار حصره بناحية نجع الجزار التابع لقرية إدفا دائرة مركز سوهاج وذلك قبل قليل جار السيطرة على الحريق وإخماده وإخماده ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة حتى الآن.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بنجع الجزار التابع لقرية إدفا دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث ومازالت أعمال مكافحة النيران مستمرة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب بإحدى أشجار النخيل وامتدت النيران إلى أسطح المنازل وانتقلت النيران من منزل لمنزل تم الدفع بـــــ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومازالت أطقم الحماية المدنية مستمرة في محاصرة النيران ولم يتم تسجيل إلى إصابات حتى الأن جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.



الأهالى خارج المنازل بسبب الحريق (1)



الأهالى خارج المنازل بسبب الحريق (2)



تصاعد الأدخنة من المنازل (1)



تصاعد الأدخنة من المنازل (2)



تصاعد الأدخنة من المنازل (3)



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)



جانب من الحريق (3)



جانب من الحريق (4)



سيارات الإسعاف بمكان الحريق (1)



سيارات الإسعاف بمكان الحريق (2)



سيارات الإسعاف بمكان الحريق (3)



سيارات الإطفاء بمكان الحريق (1)_1