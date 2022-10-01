الخبراء يحذرون من ارتفاع بنسبة 30 % فى المخاطر المتعلقة بالقلب بعد كورونا

كتبت إيناس البنا

حذر خبراء الصحة أنه مع الإصابة بفيروس كورونا كان هناك ارتفاع بنسبة 25-30 % في وتيرة الإصابة بالأزمات القلبية وفشل القلب.

وفقًا لأطباء القلب حسب موقع " timesnownews" ، فقد شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في حالات النوبات القلبية وفشل القلب في فترة ما بعد كورونا، وارتفع معدل الإصابة بأكثر من الربع في العام الماضي.

لاحظ الأطباء أنه بعد جائحة كورونا، زاد معدل الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب بنسبة 25-30 % لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والمرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو وضعهم على جهاز التنفس الصناعي بسبب Covid-19 ، أصبحوا الآن أكثر عرضة لمضاعفات القلب ، ونلاحظ زيادة كبيرة في مثل هذه الحالات

وفقًا للأطباء هناك طريقتان يؤثر بهما Covid-19 على القلب:



"الأول هو العدوى المباشرة لعضلة القلب، مما يؤدي إلى ضعفها ، مما يؤدي إلى فشل القلب، والثاني أنه بعد كورونا، يستمر شكل خفيف من العدوى في الجسم لعدة أشهر ، وتظل الشرايين ملتهبة ، مما يؤدي إلى ميل للتجلط داخل القلب وهذا يؤدي إلى نوبات قلبية ومضاعفات أخرى ".

وظهرت العديد من الحوادث في الأشهر الأخيرة من نوبة قلبية مفاجئة لدى الناس، بما في ذلك المشاهير، بعد ممارسة تمارين قوية، في هذه الحالات ، قد تظل عضلة القلب ملتهبة بسبب مرض كورونا الطويل، مما يؤدي إلى نوبة قلبية".

وفقًا للخبراء، من الصعب التنبؤ بأمراض القلب لدى مرضى كورونا المتعافين، ولكن هناك اختبارات دم تقيس علامات الالتهاب مثل ESR والبروتين التفاعلي عالي الحساسية (hs-CRP).

يمكن أن تحدد هذه الاختبارات ما إذا كان أي شكل من أشكال العدوى لا يزال موجودًا في الجسم ومقدار الخطر.

"يُنصح بعدم القيام بأي تمرين قوي خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الإصابة بعدوى كورونا، ولكن لا بأس من ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي السريع أو الركض الخفيف، لا تنغمس في تمارين القوة مثل رفع الأثقال أو جهاز الجري الشديد لأنه ربما لا يزال القلب ضعيفا".