الحماية المدنية تسيطر على حريق محل فطاطرى فى منطقة أوسيم

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل محل فطائر بتقاطع شارع جمال عبد الناصر مع شارع المدينة المنورة بمنطقة بشتيل البلد بدائرة مركز شرطة أوسيم، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل محل فطاطرى بمنطقة أوسيم، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.