هل يمكن أن تتسبب الحساسية في الإصابة بالحمى عند الأطفال؟

كتب – حسام الشقويرى

يعاني المصابون بالحساسية من مجموعة واسعة من الأعراض ، تتراوح من حكة العين وسيلان الأنف إلى التهاب الحلق والاحتقان، و يمكن أن تحدث الأعراض على مدار العام أو بشكل موسمي ، اعتمادًا على سبب الحساسية ، ويمكن أن تؤثر سلبًا على الأنشطة اليومية ، كما يقول Sanjeev Jain ، MD ، أخصائي الحساسية والمناعة المعتمد من مجلس الإدارة في Columbia Allergy ، ولكن إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح ، فقد تتساءل عما إذا كان يمكن أن ان يصاب بحمى منخفضة الدرجة مصحوبة بالحساسية وفقا لما نشره موقع parents

وتحدث الحساسية عندما يبالغ الجسم في رد فعله تجاه مادة يعتبرها ضارة، نتيجة لذلك ، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة وهستامين لمحاربة الفيروس ، مما يتسبب في حدوث تفاعل التهابي يجعلك تشعر بالضيق التام .

وعلى الرغم من أن الحساسية الموسمية تسمى أحيانًا "حمى القش" ، إلا أنها لا تؤدي عادةً إلى ارتفاع في درجة الحرارة ، كما تقول ناتاشا بورغرت ، طبيبة أطفال حاصلة على شهادة البورد في منظمة أطباء الأطفال في أوفرلاند بارك ، كانساس. ومن المرجح أن تكون الحمى فيروسية أو بكتيرية بطبيعتها ، كما يضيف الدكتور جاين.

ومن المهم ملاحظة أن الجهاز المناعي لطفلك يعمل وقتًا إضافيًا لمحاربة الحساسية ، مما يزيد من قابليته للإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجيوب الأنفية أو الفيروسات، و يمكن لطفلك بالتأكيد أن يصاب بالحمى أثناء معاناته من الحساسية ، لكن ارتفاع درجة حرارته لن يكون في الواقع بسبب الحساسية.

والحمى ليست ناتجة عن الحساسية ، لذلك إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ، فمن المحتمل أن يلام شيء آخر. على سبيل المثال ، تسبب الفيروسات مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا الحمى حيث يكافح جهاز المناعة لمكافحتها، و قد تؤدي العدوى البكتيرية مثل التهاب الحلق إلى الحمى - وكذلك عدوى الأذن ، والإرهاق الحراري ، والتهابات المسالك البولية ، وغير ذلك.