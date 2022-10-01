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"التنمية المحلية" توجه المحافظات بعدم التهاون فى تطبيق مواعيد الغلق الشتوية

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:00 ص
"التنمية المحلية" توجه المحافظات بعدم التهاون فى تطبيق مواعيد الغلق الشتوية وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بعدم التهاون فى تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى بكل حسم، التى بدأت رسميًا أمس الجمعة، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واستمرار الحملات اليومية على المحال والمطاعم والمقاهى للتأكد من تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال. 
 
وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية، وذلك بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، مشددة على توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق المواعيد الشتوية للغلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
والمواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى هى:
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً 
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

المواعيد الشتوية لغلق المحال

مواعيد غلق المحلات

مواعيد فتح المحلات

اخبار مصر

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