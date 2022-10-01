"التعليم" تنتهى من تنظيم تدريبات لـ30 ألف معلم على أنشطة التوكاتسو

كتب ـ محمود طه حسين

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، انتهت الوزارة من تنظيم المجموعة الأولى من تدريبات التوكاتسو لمديري التعليم العام، وذلك بالتعاون بين وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسي وجامعة الإسكندرية.

استهدفت التدريبات التوعوية بأنشطة التوكاتسو المدرجة بمناهج التعليم المصري الجديد 2.0 للمعلمين بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية واستهدفت 30 ألف معلم وقيادة ومديري مدارس علي مدار ثلاث أشهر، وسيتم استكمال التدريبات للفئات المستهدفة وفق بروتوكول التعاون بين الجهات المشاركة.

جدير بالذكر، أن هذا المشروع جاء بناء علي اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنمية شخصية الطلاب ورفع كفاءة العاملين بالمدارس الابتدائية لتنفيذ أنشطة التوكاتسو.