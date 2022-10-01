اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 04:27 م
أكرم القصاص
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10 قرارات لوزير التربية والتعليم أثناء زيارته لدمياط.. تعرف عليها

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:00 م
10 قرارات لوزير التربية والتعليم أثناء زيارته لدمياط.. تعرف عليها جانب من اجتماع وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية في دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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التقى اليوم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بمديري الإدارات التعليمية بدمياط، في حضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك ضمن فاعليات زيارته المحافظة اليوم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأصدر وزير التربية والتعليم 10 قرارات أثناء اجتماعه بمسؤولي التعليم داخل دمياط والتي جاءت على النحو التالي:

1جذب الطلاب للمدرسة من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة.

2- تسليم الكتب الدراسية للطلاب وعدم ربطها بسداد المصروفات الدراسية.

3- إطلاق مبادرة "المدرسة بيتك الثاني" لتنمية مهارات الطلاب في شتي المجالات.

4 - تفعيل اليوم الرياضي فيما لا يقل عن 25% من مدارس المحافظة.

5 - دمج التكنولوجيا مع العملية التعليمية من خلال منصات التعليم.

6 - تحديد فترات للمشاهدة داخل الفصول خلال اليوم الدراسي.

7 - التواصل مع أولياء الأمور والسماع لمقترحاتهم.

8 - توزيع المعلمين بشكل جيد على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

9 - تقديم أعمال طلابية تخدم قضية التغيرات المناخية وتصعيد الأفضل منها لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

10 - المتابعة الدورية للعملية التعليمية ومواجهة سناتر الدروس الخصوصية.

وانتهي وزير التربية والتعليم من فاعليات زيارته بالمحافظة عقب قيامه بزيارة جامعة دمياط، وذلك ضمن برنامج زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة دمياط اليوم.

 

اجتماع موسع لمناقشة خطة العمل بدمياط خلال العام الدراسي الجديد
اجتماع موسع لمناقشة خطة العمل بدمياط خلال العام الدراسي الجديد

 

اجتماع وزير التعليم بمديري الإدارات التعليمية في دمياط
اجتماع وزير التعليم بمديري الإدارات التعليمية في دمياط

 

جانب من اجتماع وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية في دمياط
جانب من اجتماع وزير التعليم مع مديري الإدارات التعليمية في دمياط

 

زيارة وزير التعليم لدمياط
زيارة وزير التعليم لدمياط

 


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بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس



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